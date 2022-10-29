Вибухи у Севастополі: росіяни заявляють про атаку безпілотників та пошкоджений корабель
Сьогодні, 15:12
Російське Міноборони повідомило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь і пошкодили корабель.
Про це пише Українська правда з посиланням на Міноборони РФ.
Росіяни пишуть, нібито в атаці ЗСУ були задіяні "дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників".
Пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.
ППО РФ нібито знищила всі повітряні сили.
Міноборони країни-агресора назвало це "терактом", а готували його "українські військові під керівництвом британських фахівців".
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Про це пише Українська правда з посиланням на Міноборони РФ.
Росіяни пишуть, нібито в атаці ЗСУ були задіяні "дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників".
Пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.
ППО РФ нібито знищила всі повітряні сили.
Міноборони країни-агресора назвало це "терактом", а готували його "українські військові під керівництвом британських фахівців".
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