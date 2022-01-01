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В Росії чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку, – СБУ

В Росії чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку, – СБУ
В РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Про такий спосіб набору «добровольців» на війну в Україні розповів співробітникам СБУ черговий полонений з РФ.

Йому, уродженцю Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. «Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта», - розповідає чоловік, як став стрільцем зс РФ.

Каже, що їх, «новобранців», обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість, за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.

Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх «колег».

"Якщо у вас є знайомі, які зрозуміли, опиняться чи опинилися не на своїй війні, хай телефонують на «гарячу лінію життя». За телефонами +380665803498 та +380931192984 можна дізнатися як здатися в полон і зберегти життя", - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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