На Рівненщині скасовують анонсовані на вихідні планові відключення світла

На Рівненщині скасовують анонсовані на вихідні планові відключення світла
Анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії на Рівненщині відміняються. "Рівнеобленерго" подаватиме її населенню без обмежень.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненщини. Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії - відміняються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень. Це відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання", - йдеться в повідомленні.

Віталій Коваль попереджає, що можливість незапланованих аварійних відключень все ж зберігається.

"Не забувайте про ощадливе використання електроенергії. І дякую кожному, хто дослухався і в цей складний період використовував її економно. Окремо щира подяка кожному працівнику "Рівнеобленерго" та "Укренерго" за щоденну цілодобову працю. Ви наші герої енергетичного фронту", - наголосив він.

Нагадаємо, що на Волині створять графіки планових вимкнень з часом, назвами населених пунктів й вулиць та оприлюднять їх для жителів.

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Теги: Рівненщина, світло
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