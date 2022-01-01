Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня

Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня
На Волині створять графіки планових вимкнень з часом, назвами населених пунктів й вулиць та оприлюднять їх для жителів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Сьогодні, 28 жовтня, глава Волині взяв участь в селекторній нараді під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка. На порядку денному – енергетична ситуація в країні.

Загалом, проаналізувавши стан енергомережі країни та кожного регіону за минулий тиждень, вирішили перейти на нові графіки відключень електроенергії для споживачів. Планують доводити величину обмежень електроспоживання до кожної області.

Попередньо, на Волині такі графіки будуть уже на початку наступного тижня.

"Слід зазначити, що у разі аварійної ситуації на об’єктах енергетичної інфраструктури аварійні відключення будуть застосовуватися, як і раніше", - написав Погуляйко.

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Теги: відключення світла, Волинь, графіки
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