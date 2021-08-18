Зростання цін на курячі яйця зупинилося





Про це повідомили в



Так, 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13.10), а 27 жовтня ціна становила 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня.



Виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку, зазначають в Мінагро.



"Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт. птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців).



Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.



Зазначається, що на зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Через війну було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.



"Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 млн шт. яєць що на 17,3% менше за виробництво в квітні 2021 року (4 573 млн шт.). Із травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 в.п.).



У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 млн шт. яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року", - йдеться у повідомленні.



Із початку вересня 2022 динаміка ціна на яйця зросла з 29,91 грн за 1 дес. в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня. При цьому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувались, зростання, як і очікувалось, майже зупинилось.Про це повідомили в Мінагрополітики Так, 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13.10), а 27 жовтня ціна становила 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня.Виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку, зазначають в Мінагро."Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт. птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців).Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольстваЗазначається, що на зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Через війну було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці."Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 млн шт. яєць що на 17,3% менше за виробництво в квітні 2021 року (4 573 млн шт.). Із травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 в.п.).У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 млн шт. яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року", - йдеться у повідомленні.Із початку вересня 2022 динаміка ціна на яйця зросла з 29,91 грн за 1 дес. в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня. При цьому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня.

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