На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Ковельське райуправління - четвертий підрозділ поліції на Волині, де запровадили систему відеомоніторингу «CustodyRecords».
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відкриття відбулося сьогодні, 28 жовтня. Начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко наголосив, що на ремонтні роботи залучили майже три мільйони гривень, частину з яких надала Ковельська громада.
«Роботи були заплановані ще в минулому році, гроші були закладені, тож вирішили таки добудувати це приміщення, незважаючи на воєнний стан. Адже ми й воюємо за те, щоб утверджуватись як європейська держава, де всі заслуговують на гідні умови», - відзначив він.
Нині приміщення управління поділене на дві частини: службову і для роботи з громадянами, все заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24/7. Є облаштований фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині.
Облаштовано тут і вбиральню, в тому числі для маломобільних груп, написи продубльовані шрифтом для незрячих, є пандуси, тобто виконані і всі умови безбар’єрності.
Загалом, в оновленому приміщенні є все для фіксації дій, що відбуваються з затриманими особами. Відповідно, фіксується і кожен крок поліцейських. Тобто таким чином унеможливлюється як порушення прав громадян, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. З досвіду функціонування "Custody Records" в інших підрозділах, запис з камер спостереження неодноразово допомагав встановити істину та побачити реальний стан справ.
Юрій Крошко з очільниками влади області вручили ключі від трьох нових службових автомобілів поліцейським, завдяки яким ще якісніше виконуватимуться службові обов'язки.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відкриття відбулося сьогодні, 28 жовтня. Начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко наголосив, що на ремонтні роботи залучили майже три мільйони гривень, частину з яких надала Ковельська громада.
«Роботи були заплановані ще в минулому році, гроші були закладені, тож вирішили таки добудувати це приміщення, незважаючи на воєнний стан. Адже ми й воюємо за те, щоб утверджуватись як європейська держава, де всі заслуговують на гідні умови», - відзначив він.
Нині приміщення управління поділене на дві частини: службову і для роботи з громадянами, все заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24/7. Є облаштований фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині.
Облаштовано тут і вбиральню, в тому числі для маломобільних груп, написи продубльовані шрифтом для незрячих, є пандуси, тобто виконані і всі умови безбар’єрності.
Загалом, в оновленому приміщенні є все для фіксації дій, що відбуваються з затриманими особами. Відповідно, фіксується і кожен крок поліцейських. Тобто таким чином унеможливлюється як порушення прав громадян, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. З досвіду функціонування "Custody Records" в інших підрозділах, запис з камер спостереження неодноразово допомагав встановити істину та побачити реальний стан справ.
Юрій Крошко з очільниками влади області вручили ключі від трьох нових службових автомобілів поліцейським, завдяки яким ще якісніше виконуватимуться службові обов'язки.
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