На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО

На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
Ковельське райуправління - четвертий підрозділ поліції на Волині, де запровадили систему відеомоніторингу «CustodyRecords».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Відкриття відбулося сьогодні, 28 жовтня. Начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко наголосив, що на ремонтні роботи залучили майже три мільйони гривень, частину з яких надала Ковельська громада.
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО

«Роботи були заплановані ще в минулому році, гроші були закладені, тож вирішили таки добудувати це приміщення, незважаючи на воєнний стан. Адже ми й воюємо за те, щоб утверджуватись як європейська держава, де всі заслуговують на гідні умови», - відзначив він.

Нині приміщення управління поділене на дві частини: службову і для роботи з громадянами, все заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24/7. Є облаштований фронт-офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині.
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО

Облаштовано тут і вбиральню, в тому числі для маломобільних груп, написи продубльовані шрифтом для незрячих, є пандуси, тобто виконані і всі умови безбар’єрності.

Загалом, в оновленому приміщенні є все для фіксації дій, що відбуваються з затриманими особами. Відповідно, фіксується і кожен крок поліцейських. Тобто таким чином унеможливлюється як порушення прав громадян, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. З досвіду функціонування "Custody Records" в інших підрозділах, запис з камер спостереження неодноразово допомагав встановити істину та побачити реальний стан справ.
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО

Юрій Крошко з очільниками влади області вручили ключі від трьох нових службових автомобілів поліцейським, завдяки яким ще якісніше виконуватимуться службові обов'язки.
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО
На Волині запрацював «прозорий» поліцейський офіс. ФОТО


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Теги: поліція, офіс, Ковельщина
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