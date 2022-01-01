На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО

На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО
27-го жовтня жителі Іваничівської громади зі скорботою в серцях провели в останню путь військового Івана Павлишина, який загинув у квітні 2022 року під час мінометно-артилерійського обстрілу від рук російського окупанта на Донеччині.

Про це йдеться на сайті Іваничівської селищної ради.

Іван Павлишин був призваний на військову службу під час мобілізації у березні 2022 року, перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни. Він загинув 29 квітня. Спочатку поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.
На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО
На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО
На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО
На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО

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Теги: Павлишин, Іваничі, перепоховання, військовий
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