На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО
Сьогодні, 18:15
27-го жовтня жителі Іваничівської громади зі скорботою в серцях провели в останню путь військового Івана Павлишина, який загинув у квітні 2022 року під час мінометно-артилерійського обстрілу від рук російського окупанта на Донеччині.
Про це йдеться на сайті Іваничівської селищної ради.
Іван Павлишин був призваний на військову службу під час мобілізації у березні 2022 року, перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни. Він загинув 29 квітня. Спочатку поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.
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Про це йдеться на сайті Іваничівської селищної ради.
Іван Павлишин був призваний на військову службу під час мобілізації у березні 2022 року, перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни. Він загинув 29 квітня. Спочатку поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.
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