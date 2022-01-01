На Волині перепоховали Героя Івана Павлишина, який загинув сім місяців тому. ФОТО

Івана Павлишина, який загинув у квітні 2022 року під час мінометно-артилерійського обстрілу від рук російського окупанта на Донеччині.



Про це йдеться на



Іван Павлишин був призваний на військову службу під час мобілізації у березні 2022 року, перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни. Він загинув 29 квітня. Спочатку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-го жовтня жителі Іваничівської громади зі скорботою в серцях провели в останню путь військового, який загинув у квітні 2022 року під час мінометно-артилерійського обстрілу від рук російського окупанта на Донеччині.Про це йдеться на сайті Іваничівської селищної ради.Іван Павлишин був призваний на військову службу під час мобілізації у березні 2022 року, перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни. Він загинув 29 квітня. Спочатку поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.

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