На Волині перепоховають останки воїна

На Волині перепоховають останки воїна
Незабаром в Іваничах перепоховають останки загиблого Героя Івана Павлишина.

Про це пише БУГ.

Дозвіл на перепоховання загиблого військового з Іванич дали члени виконкому під час засідання 28-го жовтня.

Іван Павлишин загинув орієнтовно 27-30 квітня. Поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.

Проте мама Івана прагне перепоховати його на кладовищі в Іваничах. Тож невдовзі загиблий Герой знайде спокій на рідній землі.

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Теги: перепоховають воїна, Дніпро, Іваничі
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