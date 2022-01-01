На Волині перепоховають останки воїна

Івана Павлишина.



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Дозвіл на перепоховання загиблого військового з Іванич дали члени виконкому під час засідання 28-го жовтня.



Іван Павлишин загинув орієнтовно 27-30 квітня. Поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.



Проте мама Івана прагне перепоховати його на кладовищі в Іваничах. Тож невдовзі загиблий Герой знайде спокій на рідній землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром в Іваничах перепоховають останки загиблого ГерояПро це пише БУГ Дозвіл на перепоховання загиблого військового з Іванич дали члени виконкому під час засідання 28-го жовтня.Іван Павлишин загинув орієнтовно 27-30 квітня. Поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.Проте мама Івана прагне перепоховати його на кладовищі в Іваничах. Тож невдовзі загиблий Герой знайде спокій на рідній землі.

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