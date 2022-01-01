На Волині перепоховають останки воїна
Сьогодні, 18:20
Незабаром в Іваничах перепоховають останки загиблого Героя Івана Павлишина.
Про це пише БУГ.
Дозвіл на перепоховання загиблого військового з Іванич дали члени виконкому під час засідання 28-го жовтня.
Іван Павлишин загинув орієнтовно 27-30 квітня. Поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.
Проте мама Івана прагне перепоховати його на кладовищі в Іваничах. Тож невдовзі загиблий Герой знайде спокій на рідній землі.
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Про це пише БУГ.
Дозвіл на перепоховання загиблого військового з Іванич дали члени виконкому під час засідання 28-го жовтня.
Іван Павлишин загинув орієнтовно 27-30 квітня. Поховали Героя на Краснопільському кладовищі міста Дніпра.
Проте мама Івана прагне перепоховати його на кладовищі в Іваничах. Тож невдовзі загиблий Герой знайде спокій на рідній землі.
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