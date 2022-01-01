У Луцьку зіткнулися вантажівка і два легковики
Сьогодні, 18:50
У Луцьку на Рівненській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків та вантажівки.
Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили свідки інциденту.
Зазначається, що аварія сталася 5 жовтня, близько 17.00. Не поділили дороги вантажівка DAF і два легковики – «Ланос» і «Чері».
Транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.
За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Через ДТП на дорозі утворився затор.
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Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили свідки інциденту.
Зазначається, що аварія сталася 5 жовтня, близько 17.00. Не поділили дороги вантажівка DAF і два легковики – «Ланос» і «Чері».
Транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.
За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Через ДТП на дорозі утворився затор.
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