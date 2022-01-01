У Луцьку зіткнулися вантажівка і два легковики





Про це журналістам телеканалу



Зазначається, що аварія сталася 5 жовтня, близько 17.00. Не поділили дороги вантажівка DAF і два легковики – «Ланос» і «Чері».



Транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.



За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Через ДТП на дорозі утворився затор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Рівненській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків та вантажівки.Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили свідки інциденту.Зазначається, що аварія сталася 5 жовтня, близько 17.00. Не поділили дороги вантажівка DAF і два легковики – «Ланос» і «Чері».Транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження.За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Через ДТП на дорозі утворився затор.

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