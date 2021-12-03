На Волині прикордонні громади дозволять очне навчання
Сьогодні, 19:00
На Волині у Камінь-Каширському та Ковельському районах запровадять змішану форму навчання у школах.
Таке рішення прийняла 5 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, кажуть на Facebook-сторінці обласної ради.
Як розповіла очільниця управління освіти і науки ОВА Людмила Плахотна, підставою для такого рішення стали численні звернення батьків.
Рішення про запровадження офлайн навчання прийматимуться головами районних військових адміністрацій спільно із засновниками закладів освіти – органами місцевого самоврядування за умови, якщо освітні установи мають власні укриття або сховища поблизу, і якщо належне їх облаштування буде підтверджено спеціальними комісіями.
Потенційно змішана форма навчання може бути запроваджена у 150 школах.
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Таке рішення прийняла 5 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, кажуть на Facebook-сторінці обласної ради.
Як розповіла очільниця управління освіти і науки ОВА Людмила Плахотна, підставою для такого рішення стали численні звернення батьків.
Рішення про запровадження офлайн навчання прийматимуться головами районних військових адміністрацій спільно із засновниками закладів освіти – органами місцевого самоврядування за умови, якщо освітні установи мають власні укриття або сховища поблизу, і якщо належне їх облаштування буде підтверджено спеціальними комісіями.
Потенційно змішана форма навчання може бути запроваджена у 150 школах.
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