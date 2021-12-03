На Волині прикордонні громади дозволять очне навчання





Таке рішення прийняла 5 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, кажуть на



Як розповіла очільниця управління освіти і науки ОВА Людмила Плахотна, підставою для такого рішення стали численні звернення батьків.



Рішення про запровадження офлайн навчання прийматимуться головами районних військових адміністрацій спільно із засновниками закладів освіти – органами місцевого самоврядування за умови, якщо освітні установи мають власні укриття або сховища поблизу, і якщо належне їх облаштування буде підтверджено спеціальними комісіями.



Потенційно змішана форма навчання може бути запроваджена у 150 школах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у Камінь-Каширському та Ковельському районах запровадять змішану форму навчання у школах.Таке рішення прийняла 5 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, кажуть на Facebook-сторінці обласної ради.Як розповіла очільниця управління освіти і науки ОВА, підставою для такого рішення стали численні звернення батьків.Рішення про запровадження офлайн навчання прийматимуться головами районних військових адміністрацій спільно із засновниками закладів освіти – органами місцевого самоврядування за умови, якщо освітні установи мають власні укриття або сховища поблизу, і якщо належне їх облаштування буде підтверджено спеціальними комісіями.Потенційно змішана форма навчання може бути запроваджена у 150 школах.

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