На Волині прикордонні громади дозволять очне навчання

На Волині прикордонні громади дозволять очне навчання
На Волині у Камінь-Каширському та Ковельському районах запровадять змішану форму навчання у школах.

Таке рішення прийняла 5 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, кажуть на Facebook-сторінці обласної ради.

Як розповіла очільниця управління освіти і науки ОВА Людмила Плахотна, підставою для такого рішення стали численні звернення батьків.

Рішення про запровадження офлайн навчання прийматимуться головами районних військових адміністрацій спільно із засновниками закладів освіти – органами місцевого самоврядування за умови, якщо освітні установи мають власні укриття або сховища поблизу, і якщо належне їх облаштування буде підтверджено спеціальними комісіями.

Потенційно змішана форма навчання може бути запроваджена у 150 школах.

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Теги: Волинь, очне навчання, Ковельський район, Камінь-Каширський район
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