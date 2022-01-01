Погода на завтра, 6 жовтня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 19°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.вдень 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 19°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.вдень 11-16° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію