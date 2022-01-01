Погода на завтра, 6 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 19°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.вдень 11-16° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 19°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.вдень 11-16° тепла.
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