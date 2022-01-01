ЗСУ вдарили по готелю з окупантами у Херсоні: 7 загинуло
Сьогодні, 20:22
У окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де розмістились військові високопосадовці росіян та представники ФСБ.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, що у центрі міста. Це готель з басейном і сауною. Басейн і сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю", - зазначив Хлань.
За його словами, у готелі були і високопосадовці з числа керівництва російських військ.
"Місцеві повідомляють, що п’ятеро двохсотих – ФСБшники, а двоє – військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини", - додав Хлань.
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Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, що у центрі міста. Це готель з басейном і сауною. Басейн і сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю", - зазначив Хлань.
За його словами, у готелі були і високопосадовці з числа керівництва російських військ.
"Місцеві повідомляють, що п’ятеро двохсотих – ФСБшники, а двоє – військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини", - додав Хлань.
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