ЗСУ вдарили по готелю з окупантами у Херсоні: 7 загинуло

ЗСУ вдарили по готелю з окупантами у Херсоні: 7 загинуло
У окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де розмістились військові високопосадовці росіян та представники ФСБ.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, що у центрі міста. Це готель з басейном і сауною. Басейн і сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю", - зазначив Хлань.

За його словами, у готелі були і високопосадовці з числа керівництва російських військ.

"Місцеві повідомляють, що п’ятеро двохсотих – ФСБшники, а двоє – військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини", - додав Хлань.

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Теги: Херсон, готель, ЗСУ, підірвали, ФСБ
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