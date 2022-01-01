ЗСУ вдарили по готелю з окупантами у Херсоні: 7 загинуло





Про це Сергій Хлань.



"Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, що у центрі міста. Це готель з басейном і сауною. Басейн і сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю", - зазначив Хлань.



За його словами, у готелі були і високопосадовці з числа керівництва російських військ.



"Місцеві повідомляють, що п’ятеро двохсотих – ФСБшники, а двоє – військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини", - додав Хлань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де розмістились військові високопосадовці росіян та представники ФСБ.Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради"Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, що у центрі міста. Це готель з басейном і сауною. Басейн і сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю", - зазначив Хлань.За його словами, у готелі були і високопосадовці з числа керівництва російських військ."Місцеві повідомляють, що п’ятеро двохсотих – ФСБшники, а двоє – військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини", - додав Хлань.

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