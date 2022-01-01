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У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних

У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних
У звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними, не всі, хто похований, ідентифіковані, деякий таблички на могилах просто з номерами.

Про це пише "Громадське".

Окупанти виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Не всі поховані люди ідентифіковані - їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Крім того, окупанти не забирали тіла своїх військових при втечі з Лиману.

У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних
У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних

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Теги: Лиман, масове поховання
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