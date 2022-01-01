Українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



"Я витримуватиму паузу до офіційної інформації Генштабу. Можу лише сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів", - заявив Гайдай, коментуючи початок деокупації Луганської області.



Голова ОВА поки не уточнив, які саме населені пункти звільнили Збройні Сили України з безпекових причин, однак зазначив, що деякі наші військові вже виклали фото звідти.



Гайдай ще раз закликав жителів тимчасово окупованих територій Луганської області їхати подалі від лінії фронту або ж перебувати недалеко від укриттів, щоб не постраждати в ході бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники звільнили шість населених пунктів Луганської області.Про це повідомив голова Луганської ОВА"Я витримуватиму паузу до офіційної інформації Генштабу. Можу лише сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів", - заявив Гайдай, коментуючи початок деокупації Луганської області.Голова ОВА поки не уточнив, які саме населені пункти звільнили Збройні Сили України з безпекових причин, однак зазначив, що деякі наші військові вже виклали фото звідти.Гайдай ще раз закликав жителів тимчасово окупованих територій Луганської області їхати подалі від лінії фронту або ж перебувати недалеко від укриттів, щоб не постраждати в ході бойових дій.

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