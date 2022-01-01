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Українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини, – Гайдай

Українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини, – Гайдай
Українські захисники звільнили шість населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Я витримуватиму паузу до офіційної інформації Генштабу. Можу лише сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів", - заявив Гайдай, коментуючи початок деокупації Луганської області.

Голова ОВА поки не уточнив, які саме населені пункти звільнили Збройні Сили України з безпекових причин, однак зазначив, що деякі наші військові вже виклали фото звідти.

Гайдай ще раз закликав жителів тимчасово окупованих територій Луганської області їхати подалі від лінії фронту або ж перебувати недалеко від укриттів, щоб не постраждати в ході бойових дій.

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Теги: Гайдай, Луганщина, деокупація
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