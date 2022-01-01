Дві тисячі доларів – за перетин кордону: у Луцьку судили військовозобов’язаного





Про це



Військовозобов’язаний волинянин Артем Крук вирішив виїхати з України, не маючи на це відповідних дозволів. Він дізнався у свого колеги по роботі контакти одного з волинських прикордонників та зустрівся з ним у Ковелі За сприяння в перетині кордону зловмисник запропонував військовослужбовцю 2 тисячі доларів.



4 травня волинянин Крук разом з дружиною, донькою та ще двома військовозобов’язаними чоловіками приїхав на митницю, аби втрапити на чергування прикордонника з яким була домовленість. Під час паспортного контролю з документами митнику передали і кошти. Крім того, по 2 тисячі доларів дали й чоловіки, які були з Круком в автівці.



Дії Артема Крука кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі. Він погодився на угоду з прокурором і визнав провину.



21 вересня суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш оштрафував чоловіка на 59,5 тисяч гривень, а 2 тисячі доларів конфіскували на користь держави.



Вирок поки не набрав чинності і може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили військовозобов’язаного, який хотів за 2 тисячі доларів виїхати за кордон. Він через колегу знайшов прикордонника з «Ягодина» і домовлявся з ним про аферу. Але в результаті суд оштрафував хабарника на 59 тисяч гривень.Про це «Сила правди» дізналася з вироку Луцького міськрайонного суду.Військовозобов’язаний волинянинвирішив виїхати з України, не маючи на це відповідних дозволів. Він дізнався у свого колеги по роботі контакти одного з волинських прикордонників та зустрівся з ним у Ковелі За сприяння в перетині кордону зловмисник запропонував військовослужбовцю 2 тисячі доларів.4 травня волинянин Крук разом з дружиною, донькою та ще двома військовозобов’язаними чоловіками приїхав на митницю, аби втрапити на чергування прикордонника з яким була домовленість. Під час паспортного контролю з документами митнику передали і кошти. Крім того, по 2 тисячі доларів дали й чоловіки, які були з Круком в автівці.Дії Артема Крука кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі. Він погодився на угоду з прокурором і визнав провину.21 вересня суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш оштрафував чоловіка на 59,5 тисяч гривень, а 2 тисячі доларів конфіскували на користь держави.Вирок поки не набрав чинності і може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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