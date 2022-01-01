6 жовтня на Волині: гортаючи календар

6 жовтня на Волині: гортаючи календар
6 жовтня відзначає день народження головна бібліотекарка відділу культури та мистецтва юнацької бібліотеки Любов Фрадинська (на фото).

Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук, Анастасії Климчук та волонтера Андрія Охремчука.

За православним календарем 6 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами та Артурами.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

За церковним календарем 6 жовтня вшановують Словенську ікону Божої Матері та день Зачаття святого Іоанна Хрестителя.

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Теги: День народження, день ангела, цей день на Волині
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