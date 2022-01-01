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ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, – Зеленський

ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про звільнення в Бериславському районі на Херсонщині 3 населених пункти.

Також про деокупацію повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці.

"Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває", - йдеться у відеозверненні президента.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини.

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Теги: Деокупація, Херсонщина
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