ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, – Зеленський

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про звільнення в Бериславському районі на Херсонщині 3 населених пункти.



Також про деокупацію повідомляє



"Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває", - йдеться у відеозверненні президента.



Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниу вечірньому відеозверненні повідомив про звільнення в Бериславському районі на Херсонщині 3 населених пункти.Також про деокупацію повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці."Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває", - йдеться у відеозверненні президента.Нагадаємо, вчора, 5 жовтня,

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