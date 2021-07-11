Волинь отримала понад 11 тисяч доз вакцини Pfizer

Волинь отримала понад 11 тисяч доз вакцини Pfizer
Додаткові 11 тисяч 520 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer привезли на Волинь.

Про це розповіла Суспільному спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Обласний центр отримав три тисячі доз, із них тисячу розподілили на відділення первинної меддопомоги Луцької громади, що на Відродження, 13, – говорить медичний директор центру первинки Віктор Пахарчук. Ця партія призначена лише для бустерних доз.

З його слів, про наявність вакцини пацієнтів інформують сімейні лікарі.

Подружжя Бобилєвих 5 жовтня вакцинувалось бустерними дозами. Кажуть: очікували надходження вакцини і стежили за новинами, щоб знати, коли в області з'явиться вакцина.

Сімейна лікарка Любов Кушнірук розповідає, що завдяки вакцинації, коронавірусом пацієнти зараз хворіють в легшій формі, однак, недужих впродовж останнього місяця більшає.

"Усіх хворих з симптомами застуди скеровуємо або на ПЛР-тестування, або на швидкий тест. З тих, кого ми направляємо, більш ніж половина – приходять результати позитивні на COVID", – говорить лікарка.

Меддиректор центру первинки Луцької громади Віктор Пахарчук каже, що зростання захворюваності на COVID в обласному центрі підтверджує і статистика: минулого тижня зареєстрували 430 випадків захворювання, на цьому тижні вже є 530 випадків.


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Теги: Вакцина, коронавірус, щеплення
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