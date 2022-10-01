Українські воїни врятували ведмедя біля деокупованого Лимана. ФОТО





Про це



Коли Збройні Сили України звільнили Лиман на Донеччині, постраждалого ведмедя знайшли зачиненим у вольєрі.



Приватний зоопарк опинився під окупацією, але ведмідь дивом вижив.



У трьох метрах від його вольєра усе було зруйноване.







"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим.



Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів", – кажуть зоорятівники.



Неподалік від деокупованого Лимана знайшли ведмедя з контузією

Зараз команда волонтерів везе ведмедя до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals" на лікування.



Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині.



"Маємо надію, що лікування ведмедя буде вдалим і вже скоро він одужає!", – кажуть зоозахисники.







Зоозахисники також просять українців долучатися до Маршу за тварин, щоб допомогти постраждалим від війни звірам.



"Від війни страждає багато тварин і тому ми закликаємо вас долучатися до нашого онлайн-маршу за тварин.



А ті, хто у Польщі зараз, виходьте 8 жовтня у Варшаві на відповідний Марш і запрошуйте із собою своїх друзів, родичів і колег", – додають у UAnimals.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові та зоозахисники організації UAnimals неподалік від деокупованого Лимана врятували ведмедя, який отримав контузію.Про це пише "Українська правда" з посиланням на UAnimals.Коли Збройні Сили України звільнили Лиман на Донеччині, постраждалого ведмедя знайшли зачиненим у вольєрі.Приватний зоопарк опинився під окупацією, але ведмідь дивом вижив.У трьох метрах від його вольєра усе було зруйноване."Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим.Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів", – кажуть зоорятівники.Неподалік від деокупованого Лимана знайшли ведмедя з контузієюЗараз команда волонтерів везе ведмедя до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals" на лікування.Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині."Маємо надію, що лікування ведмедя буде вдалим і вже скоро він одужає!", – кажуть зоозахисники.Зоозахисники також просять українців долучатися до Маршу за тварин, щоб допомогти постраждалим від війни звірам."Від війни страждає багато тварин і тому ми закликаємо вас долучатися до нашого онлайн-маршу за тварин.А ті, хто у Польщі зараз, виходьте 8 жовтня у Варшаві на відповідний Марш і запрошуйте із собою своїх друзів, родичів і колег", – додають у UAnimals.

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