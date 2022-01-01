Українським захисникам передали дрони, які можуть залетіти у глибокий тил ворога





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«Ми вдячні кожному, хто долучається до проєкту “Армія дронів”. Це очі, які дають можливість побачити ворога та його техніку, спостерігати за переміщеннями та виявляти бази. Та найголовніше – завдяки дронам цю інформацію військові отримують без зайвого ризику», - зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.



Він уточнив, що три SKIF були закуплені завдяки ініціативі журналіста Михайла Ткача, який зібрав 6,1 мільйона гривень та передав їх українським військовослужбовцям.



Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 км у глибокий тил окупантів. Вартість одного дрона – понад 1,7 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках ініціативи "Армія дронів" одному з підрозділів, який боронить українську землю на лінії зіткнення, передали ще 12 дронів. Військові отримали сім коптерів SKIF, чотири DJI Mavic та один DJІ Matrice.Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в телеграмі.«Ми вдячні кожному, хто долучається до проєкту “Армія дронів”. Це очі, які дають можливість побачити ворога та його техніку, спостерігати за переміщеннями та виявляти бази. Та найголовніше – завдяки дронам цю інформацію військові отримують без зайвого ризику», - зазначив голова Держспецзв’язкуВін уточнив, що три SKIF були закуплені завдяки ініціативі журналіста, який зібрав 6,1 мільйона гривень та передав їх українським військовослужбовцям.Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 км у глибокий тил окупантів. Вартість одного дрона – понад 1,7 мільйона гривень.

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