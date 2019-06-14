На Волині – тривалі дощі: як вплинула погода на врожай у вересні





Про це розповіла Валентина Набока.



Низькі температури та тривалі дощі в вересні спричинили арктичне холодне повітря та атлантичні циклони. Журналісти розпитали у гідрометеоцентрі, як це вплинуло на аграрний сектор та рівень води у річках.



Зі слів Валентини Набоки, лише у Луцькому районі у вересні випало 250 % від місячної норми. "Заморозки 7 числа були перші, теж дуже ранні. Зазвичай вони десь з середини вересня можливі", – додала синоптикиня.



Через "мокрий" вересень аграрії області не зібрали врожай кукурудзи та картоплі, а це затримує сівбу озимих зернових культур, – каже агрометеорологиня Ірина Ярмолюк. Протягом вегетаційного періоду жінка спостерігає за розвитком сільгоспкультур та визначає запас продуктивної вологи у ґрунті.



Щоб визначити рівень вологи у ґрунті фахівчиня бере проби на глибині 20 сантиметрів.



"Озимина буде сіятись на цих полях, але вони на разі ще заняті кукурудзою. Техніка не має можливості її убрати поки що, бо сильне перезволоження. Але я бачу сонечко, яке появилось добре підсушує землю, і за кілька днів почнеться збирання урожаю", – каже агрометеорологиня.



Синоптики сподіваються, що рівень опадів знизиться, вода з полів зійде і аграрії зможуть повноцінно продовжити роботу.



Рівень води в річках



Унаслідок недостатньої кількості опадів в липні та серпні, на річках області спостерігались суттєві зниження рівнів води. Як розповіла гідрологиня Людмила Кашпрук, на Прип’яті та Стоході рівень води майже наближався до багаторічних мінімальних значень, а на річці Турія – був менший за багаторічні мінімальні значення, які фіксують ще з 1945 року.



У вересні, каже гідрологиня, ситуація на річках змінилася, але не суттєво.



"Дощовий період, якій розпочався в кінці першої декади і тривав до кінця місяця, на річках Волинської області відбувався ріст в межах 30-60 сантиметрів", – зазначила Людмила Кашпрук.



Зі слів синоптикині Валентини Набоки, з 5-го по 9-те жовтня в області буде суха погода. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом усього першого місяця осені волинські синоптики фіксували аномально холодну та дощову погоду.Про це розповіла Суспільному синоптикиняНизькі температури та тривалі дощі в вересні спричинили арктичне холодне повітря та атлантичні циклони. Журналісти розпитали у гідрометеоцентрі, як це вплинуло на аграрний сектор та рівень води у річках.Зі слів Валентини Набоки, лише у Луцькому районі у вересні випало 250 % від місячної норми. "Заморозки 7 числа були перші, теж дуже ранні. Зазвичай вони десь з середини вересня можливі", – додала синоптикиня.Через "мокрий" вересень аграрії області не зібрали врожай кукурудзи та картоплі, а це затримує сівбу озимих зернових культур, – каже агрометеорологиня. Протягом вегетаційного періоду жінка спостерігає за розвитком сільгоспкультур та визначає запас продуктивної вологи у ґрунті.Щоб визначити рівень вологи у ґрунті фахівчиня бере проби на глибині 20 сантиметрів."Озимина буде сіятись на цих полях, але вони на разі ще заняті кукурудзою. Техніка не має можливості її убрати поки що, бо сильне перезволоження. Але я бачу сонечко, яке появилось добре підсушує землю, і за кілька днів почнеться збирання урожаю", – каже агрометеорологиня.Синоптики сподіваються, що рівень опадів знизиться, вода з полів зійде і аграрії зможуть повноцінно продовжити роботу.Унаслідок недостатньої кількості опадів в липні та серпні, на річках області спостерігались суттєві зниження рівнів води. Як розповіла гідрологиня, на Прип’яті та Стоході рівень води майже наближався до багаторічних мінімальних значень, а на річці Турія – був менший за багаторічні мінімальні значення, які фіксують ще з 1945 року.У вересні, каже гідрологиня, ситуація на річках змінилася, але не суттєво."Дощовий період, якій розпочався в кінці першої декади і тривав до кінця місяця, на річках Волинської області відбувався ріст в межах 30-60 сантиметрів", – зазначила Людмила Кашпрук.Зі слів синоптикині Валентини Набоки, з 5-го по 9-те жовтня в області буде суха погода. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла.

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