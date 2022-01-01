 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області

Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області
Загарбницька армія сьогодні, 6 жовтня, близько 6 години завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих нема. Деталі згодом!", - йдеться в повідомленні.

Згодом Гамалій повідомив, що в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором.

"Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала – на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено", - зазначив голова Хмельницької ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
Українська авіація уразила 12 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
Українським захисникам передали дрони, які можуть залетіти у глибокий тил ворога
Сьогодні, 06:00
Українські воїни врятували ведмедя біля деокупованого Лимана. ФОТО
Сьогодні, 03:23
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:05
Українська авіація уразила 12 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
На Волині – тривалі дощі: як вплинула погода на врожай у вересні
Сьогодні, 08:18
Уже в жовтні ЄС може запровадити для України безкоштовний роумінг
Сьогодні, 07:00
Схожі новини
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
Українська авіація уразила 12 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, – Генштаб Українська авіація уразила 12 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
ЗСУ збили 6 іранських Shahed-136: яка ситуація на усіх напрямках станом на 5 жовтня ЗСУ збили 6 іранських Shahed-136: яка ситуація на усіх напрямках станом на 5 жовтня
05 жовтень, 19:16
Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка
05 жовтень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
 0
Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:05
 0
Українська авіація уразила 12 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
 0
На Волині – тривалі дощі: як вплинула погода на врожай у вересні
Сьогодні, 08:18
 0
Уже в жовтні ЄС може запровадити для України безкоштовний роумінг
Сьогодні, 07:00
 0
Медіа
відео
1/8