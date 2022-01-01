Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області





Про це Сергій Гамалій.



"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих нема. Деталі згодом!", - йдеться в повідомленні.



Згодом Гамалій повідомив, що в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором.



"Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала – на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено", - зазначив голова Хмельницької ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загарбницька армія сьогодні, 6 жовтня, близько 6 години завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих нема. Деталі згодом!", - йдеться в повідомленні.Згодом Гамалій повідомив, що в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором."Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала – на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено", - зазначив голова Хмельницької ОВА.

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