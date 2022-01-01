Курс валют у Луцьку 6 жовтня

Курс валют у Луцьку 6 жовтня
6 жовтня готівковий курс долара становить 40.80, продають його за 41.10.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.50, а продають за – 40.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.15, а продають – за 8,40.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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