 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ за добу знищили 330 росіян, 15 безпілотників та 14 танків, – Генштаб

ЗСУ за добу знищили 330 росіян, 15 безпілотників та 14 танків, – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;
танків – 2 449 (+14) од;
бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:
артилерійських систем – 1 424 (+10) од;
РСЗВ – 344 (+3) од;
засоби ППО – 177 (+0) од;
літаків – 266 (+0) од;
гелікоптерів – 232 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;
спеціальна техніка – 134 (+2).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик
Сьогодні, 10:51
ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині на 20 км, – британська розвідка
Сьогодні, 09:47
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Штраф за неправильне паркування: скільки коштів сплатили водії у Луцьку
Сьогодні, 10:35
На Волині зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 10:20
ЗСУ за добу знищили 330 росіян, 15 безпілотників та 14 танків, – Генштаб
Сьогодні, 09:55
ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині на 20 км, – британська розвідка
Сьогодні, 09:47
Курс валют у Луцьку 6 жовтня
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик
Сьогодні, 10:51
ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині на 20 км, – британська розвідка ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині на 20 км, – британська розвідка
Сьогодні, 09:47
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області Росія вдарила двома ракетами по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик
Сьогодні, 10:51
 0
На Волині дрон спіймав крадіїв лісу «на гарячому». ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
Штраф за неправильне паркування: скільки коштів сплатили водії у Луцьку
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
ЗСУ за добу знищили 330 росіян, 15 безпілотників та 14 танків, – Генштаб
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8