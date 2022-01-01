ЗСУ за добу знищили 330 росіян, 15 безпілотників та 14 танків, – Генштаб
Сьогодні, 09:55
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;
танків – 2 449 (+14) од;
бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:
артилерійських систем – 1 424 (+10) од;
РСЗВ – 344 (+3) од;
засоби ППО – 177 (+0) од;
літаків – 266 (+0) од;
гелікоптерів – 232 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;
спеціальна техніка – 134 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;
танків – 2 449 (+14) од;
бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:
артилерійських систем – 1 424 (+10) од;
РСЗВ – 344 (+3) од;
засоби ППО – 177 (+0) од;
літаків – 266 (+0) од;
гелікоптерів – 232 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;
спеціальна техніка – 134 (+2).
Дані уточнюються.
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