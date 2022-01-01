ЗСУ за добу знищили 330 росіян, 15 безпілотників та 14 танків, – Генштаб





Про це



Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:



особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;

танків – 2 449 (+14) од;

бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:

артилерійських систем – 1 424 (+10) од;

РСЗВ – 344 (+3) од;

засоби ППО – 177 (+0) од;

літаків – 266 (+0) од;

гелікоптерів – 232 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;

спеціальна техніка – 134 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;танків – 2 449 (+14) од;бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:артилерійських систем – 1 424 (+10) од;РСЗВ – 344 (+3) од;засоби ППО – 177 (+0) од;літаків – 266 (+0) од;гелікоптерів – 232 (+0) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);крилаті ракети – 246 (+0);кораблі /катери – 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;спеціальна техніка – 134 (+2).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію