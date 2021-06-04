Штраф за неправильне паркування: скільки коштів сплатили водії у Луцьку





Про це розповів Олександр Олішевський.



З початку року інспектори муніципальної варти, зазначив заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик, виписали орієнтовно 1 700 постанов про адмінправопорушення щодо несплати за паркування.



Штраф становить 200 гривень. Упродовж 10 банківських днів водії мають 50 % знижки на те, щоб оплатити штраф, – каже посадовець. "Штрафи, які за місяць не оплачують, направляємо у виконавчу службу, яка стягує його у подвійному розмірі", – зазначив Роман Кулик.



5 жовтня на комунальній парковці, що на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку, штрафували водіїв, які не сплачують за стоянку. Міську парковку облаштували по обидва боки дороги.



Як розповів інспектор муніципальної варти Денис Таберт, моніторинг безготівкових оплат відбувається у робочому додатку, перевіряючи за номерними знаками автомобілів.



"Після того, як я перевірив і оплати, наприклад, немає, то людина має 10 хвилин на оплату. Якщо цього не відбулося, я створюю доказ. Потрібно зафіксувати, що оплати немає і автомобіль розміщений на паркувальному майданчику. І залишаю повідомлення про порушення ч.1 статті 152-1 КУпАП", – говорить інспектор.



Денис Таберт каже: для додаткового інформування водіїв на паркоматі залишають наліпку з GR-код, за яким можна завантажити додаток "SmartLutsk" та оплатити місце на платній стоянці



Вартість години парковки вартує 10 гривень, – каже інспектор. Ці кошти надходять до міського бюджету. Вперше на стоянці біля Варшавського ринку паркує автівку Павло Ланкін із Краматорська. Встановити додаток Павлу Ланкіну не вдалося через збій інтернету на його телефоні. Оплатив послугу через телефон дружини.



"Мене google-maps сюди привів, я переселенець. Побачив платну парковку, вона мені здалася досить зручною і я згоден її оплатити", – каже чоловік.



Усього в Луцьку є три платні комунальні майданчики для паркування: на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку, на вулиці Кривий Вал та на вулиці Глушець біля Центрального ринку.



З червня, відколи запрацював мобільний додаток "SmartLutsk", його завантажили 4 000 водіїв, – додав заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку року до бюджету Луцької громади надійшло більш як чотири мільйони гривень, які сплатили водії за порушення правил паркування.Про це розповів Суспільному керівник відділу управління інформаційної політики міськрадиЗ початку року інспектори муніципальної варти, зазначив заступник директора департаменту муніципальної варти, виписали орієнтовно 1 700 постанов про адмінправопорушення щодо несплати за паркування.Штраф становить 200 гривень. Упродовж 10 банківських днів водії мають 50 % знижки на те, щоб оплатити штраф, – каже посадовець. "Штрафи, які за місяць не оплачують, направляємо у виконавчу службу, яка стягує його у подвійному розмірі", – зазначив Роман Кулик.5 жовтня на комунальній парковці, що на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку, штрафували водіїв, які не сплачують за стоянку. Міську парковку облаштували по обидва боки дороги.Як розповів інспектор муніципальної варти, моніторинг безготівкових оплат відбувається у робочому додатку, перевіряючи за номерними знаками автомобілів."Після того, як я перевірив і оплати, наприклад, немає, то людина має 10 хвилин на оплату. Якщо цього не відбулося, я створюю доказ. Потрібно зафіксувати, що оплати немає і автомобіль розміщений на паркувальному майданчику. І залишаю повідомлення про порушення ч.1 статті 152-1 КУпАП", – говорить інспектор.Денис Таберт каже: для додаткового інформування водіїв на паркоматі залишають наліпку з GR-код, за яким можна завантажити додаток "SmartLutsk" та оплатити місце на платній стоянціВартість години парковки вартує 10 гривень, – каже інспектор. Ці кошти надходять до міського бюджету. Вперше на стоянці біля Варшавського ринку паркує автівкуіз Краматорська. Встановити додаток Павлу Ланкіну не вдалося через збій інтернету на його телефоні. Оплатив послугу через телефон дружини."Мене google-maps сюди привів, я переселенець. Побачив платну парковку, вона мені здалася досить зручною і я згоден її оплатити", – каже чоловік.Усього в Луцьку є три платні комунальні майданчики для паркування: на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку, на вулиці Кривий Вал та на вулиці Глушець біля Центрального ринку.З червня, відколи запрацював мобільний додаток "SmartLutsk", його завантажили 4 000 водіїв, – додав заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик.

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