На Волині зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

На Волині зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Денисюк Валерії Андріївни, 16 січня 2007 року народження, жительки села Забороль Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Дівчина 4 жовтня близько 14:00 години пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження неповнолітньої невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, пряме, довжиною до плечей, чорні брови, губи тонкі.

Була одягнена: у чорну куртку, світлу кофту та темно-сині джинси.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти зниклу дівчину просимо зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, неповнолітня
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