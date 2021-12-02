На Волині зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

Денисюк Валерії Андріївни, 16 січня 2007 року народження, жительки села Забороль Луцького району.



Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Дівчина 4 жовтня близько 14:00 години пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження неповнолітньої невідоме.



Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, пряме, довжиною до плечей, чорні брови, губи тонкі.



Була одягнена: у чорну куртку, світлу кофту та темно-сині джинси.



"Якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти зниклу дівчину просимо зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 16 січня 2007 року народження, жительки села Забороль Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції.Дівчина 4 жовтня близько 14:00 години пішла з дому та не повернулась. Місцезнаходження неповнолітньої невідоме.на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, пряме, довжиною до плечей, чорні брови, губи тонкі.у чорну куртку, світлу кофту та темно-сині джинси."Якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти зниклу дівчину просимо зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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