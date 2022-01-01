На Волині дрон спіймав крадіїв лісу «на гарячому». ВІДЕО





Про це інформують у



Перший - у с. Домашів Луцького р-ну на приватній пилорамі виявили деревину породи сосна. Без відповідних документів. На місці працювала поліція. Встановлюються деталі.



Вдруге під час патрулювання лісових масивів самовільну порубку виявили на віддалі заболоченої місцевості - орієнтовно за 500 м перебування групи оперативного реагування.



За допомогою квадрокоптера встановили осіб, які вже вивозили деревину, та зафіксували сам факт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині зафіксували самовільну порубку за допомогою дрона. Загалом вже другий випадок за день самовільної порубки, який виявили працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП Ківерцівське лісове господарство.Про це інформують у пресслужбі ВОУЛМГ.Перший - у с. Домашів Луцького р-ну на приватній пилорамі виявили деревину породи сосна. Без відповідних документів. На місці працювала поліція. Встановлюються деталі.Вдруге під час патрулювання лісових масивів самовільну порубку виявили на віддалі заболоченої місцевості - орієнтовно за 500 м перебування групи оперативного реагування.За допомогою квадрокоптера встановили осіб, які вже вивозили деревину, та зафіксували сам факт.

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