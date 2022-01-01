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За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик

За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик
Захищаючи Україну, загинув володимирчанин Євген Ворошик.

Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка.

"Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув володимирчанин Євген Ворошик. 29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки. До останнього подиху мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. У Євгена Ворошика залишилась дружина та маленький син. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату зустрічі тіла полеглого захисника у Володимирі та чину похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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