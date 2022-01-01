За волю України віддав своє життя 29-річний сержант з Волині Євген Ворошик
Сьогодні, 10:51
Захищаючи Україну, загинув володимирчанин Євген Ворошик.
Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка.
"Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув володимирчанин Євген Ворошик. 29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки. До останнього подиху мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. У Євгена Ворошика залишилась дружина та маленький син. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату зустрічі тіла полеглого захисника у Володимирі та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка.
"Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув володимирчанин Євген Ворошик. 29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки. До останнього подиху мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. У Євгена Ворошика залишилась дружина та маленький син. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату зустрічі тіла полеглого захисника у Володимирі та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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