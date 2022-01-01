На деокупованій частині Харківщини знайшли тіла 534 вбитих росіянами цивільних: виявили 22 катівні





Як передає кореспондент Сергій Болвінов повідомив під час онлайн-брифінгу.



"На превеликий жаль, ми вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях тіла 534 цивільних, з яких - 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей - це останки, стать наразі не встановлена", - сказав Болвінов.



Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.



За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих російськими окупантами цивільних українських громадян.Як передає кореспондент УНІАН , про це начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській областіповідомив під час онлайн-брифінгу."На превеликий жаль, ми вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях тіла 534 цивільних, з яких - 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей - це останки, стать наразі не встановлена", - сказав Болвінов.Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

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