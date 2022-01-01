На деокупованій частині Харківщини знайшли тіла 534 вбитих росіянами цивільних: виявили 22 катівні
Сьогодні, 11:30
На деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих російськими окупантами цивільних українських громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив під час онлайн-брифінгу.
"На превеликий жаль, ми вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях тіла 534 цивільних, з яких - 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей - це останки, стать наразі не встановлена", - сказав Болвінов.
Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.
За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив під час онлайн-брифінгу.
"На превеликий жаль, ми вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях тіла 534 цивільних, з яких - 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей - це останки, стать наразі не встановлена", - сказав Болвінов.
Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.
За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.
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