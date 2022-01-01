Експерт пояснив, чому Росія не готова вести бойові дії взимку





Про це в ефірі "Еспресо" сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець, пише



"В Росії зараз не існує хорошої логістики в армії. Кілька днів тому зʼявилась інформація про те, що вони не можуть розібратись, де поділись 1,5 млн комплектів військової форми. Російські ж військові намагаються вдаватись до крайнощів. До прикладу, вони обшивають каски часів II світової війни гарною камуфляжною тканиною. Проте такі каски ніяк не захищають солдата в бою", - каже Згурець.



На думку експерта, в українській армії зовсім інша ситуація.



"Портянки та каски часів II світової війни підтверджують неспроможність Росії забезпечити свої війська першим необхідним. Натомість США та НАТО взяли на себе зобовʼязання забезпечити Збройні сили України зимовою формою. Це забезпечення є не менш важливим за боєприпаси. Росіяни ж не готові до зими. Вони не готові вести бойові дії взимку. Тому цього разу "генерал зима" може бути вже не на боці російської армії", - додав аналітик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія неспроможна забезпечити свою армію всім необхідним для ведення війни у зимовий період часу.Про це в ефірі "Еспресо" сказав аналітик Defense Express, пише УНІАН. "В Росії зараз не існує хорошої логістики в армії. Кілька днів тому зʼявилась інформація про те, що вони не можуть розібратись, де поділись 1,5 млн комплектів військової форми. Російські ж військові намагаються вдаватись до крайнощів. До прикладу, вони обшивають каски часів II світової війни гарною камуфляжною тканиною. Проте такі каски ніяк не захищають солдата в бою", - каже Згурець.На думку експерта, в українській армії зовсім інша ситуація."Портянки та каски часів II світової війни підтверджують неспроможність Росії забезпечити свої війська першим необхідним. Натомість США та НАТО взяли на себе зобовʼязання забезпечити Збройні сили України зимовою формою. Це забезпечення є не менш важливим за боєприпаси. Росіяни ж не готові до зими. Вони не готові вести бойові дії взимку. Тому цього разу "генерал зима" може бути вже не на боці російської армії", - додав аналітик.

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