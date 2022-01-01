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Став на захист України у перший день повномасштабної війни: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Павліком

Став на захист України у перший день повномасштабної війни: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Павліком
Юрій Павлік із Турійської громади обрав важкий і достойний шлях воїна: у складі миротворчих військ брав участь в Іраці, був учасником АТО/ООС, став на захист країни у перший же день повномасштабної російсько-української війни.

Про це повідомляють у громаді.

Сім місяців пліч-о-пліч з побратимами рядовий Юрій проходив важкі стежки пекельних битв, здавалося б, на межі людських можливостей. Загинув під час ворожого обстрілу при виконанні бойового завдання 2 жовтня на Харківщині, поблизу населеного пункту Першотравневе.

Ця трагічна звістка сколихнула Турійщину, гірким болем озвалася у серцях рідних, побратимів та багатьох друзів Юрія. В останню земну дорогу провести захисника України зійшлася велика кількість людей, аби віддати воїну шану, яку він заслужив, боронячи нас від окупанта.

Вулицями рідного селища військові на плечах пронесли тіло нашого земляка, якого турійчани проводжали, стоячи на колінах. У Свято-Троїцькому храмі священники Турійського деканату спільно із вірянами піднесли молитви за спокій душі загиблого сина України.
Став на захист України у перший день повномасштабної війни: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Павліком

На честь Героя в момент поховання прозвучав Гімн України та військовий салют. Вічна слава та шана Герою!
Став на захист України у перший день повномасштабної війни: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Павліком
Став на захист України у перший день повномасштабної війни: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Павліком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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