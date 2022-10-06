Росія утримує в полоні ще понад 2000 оборонців «Азовсталі»





Про це на пресконференції повідомив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, пише



Усі звільнені з полону дають свідчення Генеральній прокуратурі України, СБУ, ГУР, місії ООН.



"Вони всі збирають свідчення. Ми є як полонені, які вийшли, ми даємо свідчення, вони це все засвідчують і передають в усі керівні органи різних держав. ООН, Європарламент, Сполучені Штати. Просто це не висвітлюється, щоб бійці, які знаходяться зараз у полоні, від цього не постраждали", – зазначив він.



Кротевич застеріг журналістів від розпитування про російські тортури, аби вберегти родини полонених.



"Там тільки «азовців» більше 700 людей. У нас там рідних 2,5 тисячі людей", – зазначив Кротевич про полонених.





Командир "Азова" Денис Прокопенко, заступник командира полку Святослав Паламар, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський, нацгвардійці Денис Шелега і Олег Хоменко до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. До них зможуть приїжджати родичі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія утримує ще більше 2000 оборонців Маріуполя. Процес обміну триває.Про це на пресконференції повідомив начальник штабу полку "Азов", пише LB.ua Усі звільнені з полону дають свідчення Генеральній прокуратурі України, СБУ, ГУР, місії ООН."Вони всі збирають свідчення. Ми є як полонені, які вийшли, ми даємо свідчення, вони це все засвідчують і передають в усі керівні органи різних держав. ООН, Європарламент, Сполучені Штати. Просто це не висвітлюється, щоб бійці, які знаходяться зараз у полоні, від цього не постраждали", – зазначив він.Кротевич застеріг журналістів від розпитування про російські тортури, аби вберегти родини полонених."Там тільки «азовців» більше 700 людей. У нас там рідних 2,5 тисячі людей", – зазначив Кротевич про полонених.

21 вересня Україна провела масштабний обмін полоненими , в результаті якого додому повернулися 215 українських військових. З них 188 – оборонці "Азовсталі".Командир "Азова", заступник командира полку, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, нацгвардійцідо кінця війни перебуватимуть у Туреччині. До них зможуть приїжджати родичі.

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