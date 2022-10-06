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Росія утримує в полоні ще понад 2000 оборонців «Азовсталі»

Росія утримує в полоні ще понад 2000 оборонців «Азовсталі»
Росія утримує ще більше 2000 оборонців Маріуполя. Процес обміну триває.

Про це на пресконференції повідомив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, пише LB.ua.

Усі звільнені з полону дають свідчення Генеральній прокуратурі України, СБУ, ГУР, місії ООН.

"Вони всі збирають свідчення. Ми є як полонені, які вийшли, ми даємо свідчення, вони це все засвідчують і передають в усі керівні органи різних держав. ООН, Європарламент, Сполучені Штати. Просто це не висвітлюється, щоб бійці, які знаходяться зараз у полоні, від цього не постраждали", – зазначив він.

Кротевич застеріг журналістів від розпитування про російські тортури, аби вберегти родини полонених.

"Там тільки «азовців» більше 700 людей. У нас там рідних 2,5 тисячі людей", – зазначив Кротевич про полонених.

21 вересня Україна провела масштабний обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 215 українських військових. З них 188 – оборонці "Азовсталі".

Командир "Азова" Денис Прокопенко, заступник командира полку Святослав Паламар, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський, нацгвардійці Денис Шелега і Олег Хоменко до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. До них зможуть приїжджати родичі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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