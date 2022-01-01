На Волині у комендантську годину затримали водія автівки без обов’язкового техогляду
Сьогодні, 13:20
Сьогодні вночі, 6 жовтня, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Mercedes 609D для перевірки документів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
З’ясувалось, що чоловік керував автомобілем без обов’язкового технічного контролю. І вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за таке правопорушення.
Інспектори склали на водія протокол за ч. 4 ст. 121 (Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами 1-3 цієї статті) КУпАП, а саме водій керував транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.
Рішення у цій справі прийматиме суд.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
З’ясувалось, що чоловік керував автомобілем без обов’язкового технічного контролю. І вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за таке правопорушення.
Інспектори склали на водія протокол за ч. 4 ст. 121 (Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами 1-3 цієї статті) КУпАП, а саме водій керував транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.
Рішення у цій справі прийматиме суд.
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