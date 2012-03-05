Десяток яєць до кінця року може вартувати 100 гривень, – аналітик





Такий прогноз дає аналітик Богдан Слуцький, пише



Одна з основних причин зростання цін на яйця традиційна, – сезонність. Восени яйця завжди дорожчають, пропозиція скорочується, а попит – зростає. Через війну з російськими окупантами та захоплення ними частини українських територій, цього року цей чинник ще більш відчутний, навіть незважаючи на зниження попиту у зв'язку з тим, що багато українців через війну виїхали за кордон.



При цьому з початку серпня, коли українське зерно знову почали вивозити в інші країни, зростає його вартість на внутрішньому ринку. Це збільшує собівартість яєць і, відповідно, роздрібні ціни.



"Перераховані обставини, на жаль, створюють передумови для того, щоб прогнозувати подальше зростання цін на курячі яйця до кінця цього року ще на 10-15% залежно від категорії продукції. Таким чином, середня вартість десятка курячих яєць до кінця року коштуватиме близько 60 гривень. Водночас вартість десятка найвищої категорії курячих яєць (добірні) може впритул наблизитися до позначки 100 гривень", – зазначив експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні здорожчали яйця і ціни на них продовжують зростати. Нині вони в середньому коштують 50 гривень за десяток, а до кінця року вартість зросте до 60, а яйця найвищої категорії можуть подорожчати і до 100 гривень.Такий прогноз дає аналітик, пише Seeds. Одна з основних причин зростання цін на яйця традиційна, – сезонність. Восени яйця завжди дорожчають, пропозиція скорочується, а попит – зростає. Через війну з російськими окупантами та захоплення ними частини українських територій, цього року цей чинник ще більш відчутний, навіть незважаючи на зниження попиту у зв'язку з тим, що багато українців через війну виїхали за кордон.При цьому з початку серпня, коли українське зерно знову почали вивозити в інші країни, зростає його вартість на внутрішньому ринку. Це збільшує собівартість яєць і, відповідно, роздрібні ціни."Перераховані обставини, на жаль, створюють передумови для того, щоб прогнозувати подальше зростання цін на курячі яйця до кінця цього року ще на 10-15% залежно від категорії продукції. Таким чином, середня вартість десятка курячих яєць до кінця року коштуватиме близько 60 гривень. Водночас вартість десятка найвищої категорії курячих яєць (добірні) може впритул наблизитися до позначки 100 гривень", – зазначив експерт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію