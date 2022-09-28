Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО

Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО
Сьогодні, 6 жовтня, Підгайцівська громада попрощалась ще з одним Героєм, загиблим стрільцем-санітаром другого мотопіхотного відділення мотопіхотної роти військовослужбовцем Юрієм Володимировичем Герасюком із села Верхівка Романівського старостинського округу.

Про це повідомили у пресслужбі громади.

До війни Юрій Герасюк працював водієм у Комунальному підприємстві при Підгайцівській сільській раді, а коли почалась мобілізація, з власного бажання пішов до війська, аби зайняти місце якогось недосвідченого молодого чоловіка. У 2015-2016 роках він брав участь в АТО, тож зробив свідомий вибір та долучився до колишніх побратимів, аби допомогти стримати наступ ворожих військ на сході України.
Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО

28 вересня 2022 від отриманих поранень в одній із лікарень Донецької області воїн загинув.

Сьогодні тіло загиблого Героя привезли у рідне село, де з усіма почестями, його поховали на місцевому кладовищі, поруч з каплицею.
Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО

Вздовж усього маршруту з Луцька до Верхівки люди на колінах зустрічали кортеж із загиблим, вистилаючи шлях квітами. У Лищі, Воротневі та Верхівці люди збиралися над дорогою, аби востаннє вшанувати військовослужбовця, який гідно захищав український народ та виконував бойові завдання в інтересах держави.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО
Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО
Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО


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Теги: Герсюк, Підгайці, загинув, похорон
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