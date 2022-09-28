Громада біля Луцька прощалася із загиблим Героєм Юрієм Герасюком. ФОТО

Юрієм Володимировичем Герасюком із села Верхівка Романівського старостинського округу.



Про це повідомили у пресслужбі громади.



До війни Юрій Герасюк працював водієм у Комунальному підприємстві при Підгайцівській сільській раді, а коли почалась мобілізація, з власного бажання пішов до війська, аби зайняти місце якогось недосвідченого молодого чоловіка. У 2015-2016 роках він брав участь в АТО, тож зробив свідомий вибір та долучився до колишніх побратимів, аби допомогти стримати наступ ворожих військ на сході України.



28 вересня 2022



Сьогодні тіло загиблого Героя привезли у рідне село, де з усіма почестями, його поховали на місцевому кладовищі, поруч з каплицею.



Вздовж усього маршруту з Луцька до Верхівки люди на колінах зустрічали кортеж із загиблим, вистилаючи шлях квітами. У Лищі, Воротневі та Верхівці люди збиралися над дорогою, аби востаннє вшанувати військовослужбовця, який гідно захищав український народ та виконував бойові завдання в інтересах держави.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 жовтня, Підгайцівська громада попрощалась ще з одним Героєм, загиблим стрільцем-санітаром другого мотопіхотного відділення мотопіхотної роти військовослужбовцеміз села Верхівка Романівського старостинського округу.Про це повідомили у пресслужбі громади.До війни Юрій Герасюк працював водієм у Комунальному підприємстві при Підгайцівській сільській раді, а коли почалась мобілізація, з власного бажання пішов до війська, аби зайняти місце якогось недосвідченого молодого чоловіка. У 2015-2016 роках він брав участь в АТО, тож зробив свідомий вибір та долучився до колишніх побратимів, аби допомогти стримати наступ ворожих військ на сході України.28 вересня 2022 від отриманих поранень в одній із лікарень Донецької області воїн загинув. Сьогодні тіло загиблого Героя привезли у рідне село, де з усіма почестями, його поховали на місцевому кладовищі, поруч з каплицею.Вздовж усього маршруту з Луцька до Верхівки люди на колінах зустрічали кортеж із загиблим, вистилаючи шлях квітами. У Лищі, Воротневі та Верхівці люди збиралися над дорогою, аби востаннє вшанувати військовослужбовця, який гідно захищав український народ та виконував бойові завдання в інтересах держави.

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