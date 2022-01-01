Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк

Внаслідок отриманих травм у лікарні на Донеччині загинув військовослужбовець з Волині.Юрій Герасюк до початку повномасштабного вторгнення проживав у селі Верхівка Луцького району. Про це повідомили у Підгайцівській територіальній громаді.Юрій Герасюк помер 28 вересня 2022 року у Селидівській центральній міській лікарні м. Селидове Донецької області від отриманих поранень.51-річний Юрій Герасюк був стрільцем-санітаром мотопіхотного взводу, виконував бойові завдання, здійснюючи заходи з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.Загиблий до мобілізації працював водієм у КП при Підгайцівській сільській раді.Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.