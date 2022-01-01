На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики
Сьогодні, 22:13
На одному із блокпостів волинські патрульні виявили в осіб, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області.
На одному із блокпостів поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів. Під час спілкування з водієм, з автомобіля вийшов пасажир, який поводився підозріло.
"Згідно з ст. 34 Закону України «Про Національну Поліцію" інспектори провели поверхневу перевірку. В чоловіка виявили рослинну речовину схожу на наркотичну та два паперових згортки з кристалічною речовиною білого кольору. А також громадянин мав при собі прилади для ймовірного вживання цих речовин. Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області.
На одному із блокпостів поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів. Під час спілкування з водієм, з автомобіля вийшов пасажир, який поводився підозріло.
"Згідно з ст. 34 Закону України «Про Національну Поліцію" інспектори провели поверхневу перевірку. В чоловіка виявили рослинну речовину схожу на наркотичну та два паперових згортки з кристалічною речовиною білого кольору. А також громадянин мав при собі прилади для ймовірного вживання цих речовин. Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться у дописі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Котел в Лимані та заявка на вступ до НАТО від України: добрі новини від ВолиньPost за 30 вересня
Сьогодні, 23:35
4 країни підтримують заявку України на вступ у НАТО
Сьогодні, 22:59
На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики
Сьогодні, 22:13
Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк
Сьогодні, 21:40
Медіа