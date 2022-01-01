На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики

На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики
На одному із блокпостів волинські патрульні виявили в осіб, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області.

На одному із блокпостів поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів. Під час спілкування з водієм, з автомобіля вийшов пасажир, який поводився підозріло.

"Згідно з ст. 34 Закону України «Про Національну Поліцію" інспектори провели поверхневу перевірку. В чоловіка виявили рослинну речовину схожу на наркотичну та два паперових згортки з кристалічною речовиною білого кольору. А також громадянин мав при собі прилади для ймовірного вживання цих речовин. Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, блокпост, наркотики
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