На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики

На одному із блокпостів волинські патрульні виявили в осіб, ймовірно, наркотичні речовини.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області.На одному із блокпостів поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів. Під час спілкування з водієм, з автомобіля вийшов пасажир, який поводився підозріло."Згідно з ст. 34 Закону України «Про Національну Поліцію" інспектори провели поверхневу перевірку. В чоловіка виявили рослинну речовину схожу на наркотичну та два паперових згортки з кристалічною речовиною білого кольору. А також громадянин мав при собі прилади для ймовірного вживання цих речовин. Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться у дописі.