США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій





Про це пише



Санкції запровадили проти 14 осіб у російському військово-промисловому комплексі, двох лідерів центрального банку країни, членів сімей високопосадовців і 278 членів законодавчого органу Росії "за сприяння фіктивним референдумам Росії та спробу анексії суверенної української території".



Серед осіб, на яких накладені санкції, – родичі міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, мер Москви Сергій Собянін, який також є членом Ради безпеки Росії, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.



Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.



Також запроваджуються візові обмеження громадянину Росії Очур-Суге Монгушу за катування українського військовополоненого, а також ще 910 особам, зокрема військовослужбовцям РФ, білоруським військовим посадовцям та російським "маріонеткам", які діють на окупованих Росією територіях України.



Також американське відомство попередило про підвищений ризик санкцій для осіб за межами Росії, якщо вони нададуть політичну чи економічну підтримку Москві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України. Про це пише ТСН з посиланням на Міністерство фінансів США.Санкції запровадили проти 14 осіб у російському військово-промисловому комплексі, двох лідерів центрального банку країни, членів сімей високопосадовців і 278 членів законодавчого органу Росії "за сприяння фіктивним референдумам Росії та спробу анексії суверенної української території".Серед осіб, на яких накладені санкції, – родичі міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, мер Москви Сергій Собянін, який також є членом Ради безпеки Росії, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.Також запроваджуються візові обмеження громадянину Росії Очур-Суге Монгушу за катування українського військовополоненого, а також ще 910 особам, зокрема військовослужбовцям РФ, білоруським військовим посадовцям та російським "маріонеткам", які діють на окупованих Росією територіях України.Також американське відомство попередило про підвищений ризик санкцій для осіб за межами Росії, якщо вони нададуть політичну чи економічну підтримку Москві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію