Путін анексував захоплені території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Володимир Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.



Про це йдеться у зверненні Путіна до Адміністрації президента РФ під час "церемонії підписання договорів" зі ставлениками Кремля на окупованих територіях України, пише



Путін так зване "приєднання" до РФ окупованих територій, які він зводить до "Новоросії", пов'язав із фіктивними "референдумами", проведеними фактично під дулами автоматів російських військових.



До Кремля для "підписання документів" прибули ставленики Кремля: від Донецька – Денис Пушилін, від Луганська – Леонід Пасічник, від Запорізької області – голова Євген Балицький, від Херсонської області – Володимир Сальдо.



Путін заявив, що СРСР не повернути, але Росії "це вже й не потрібно".



Російський диктатор звернувся до Києва та країн Заходу: "Люди, які живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Російської Федераціїпідписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.Про це йдеться у зверненні Путіна до Адміністрації президента РФ під час "церемонії підписання договорів" зі ставлениками Кремля на окупованих територіях України, пише УП. Путін так зване "приєднання" до РФ окупованих територій, які він зводить до "Новоросії", пов'язав із фіктивними "референдумами", проведеними фактично під дулами автоматів російських військових.До Кремля для "підписання документів" прибули ставленики Кремля: від Донецька – Денис Пушилін, від Луганська – Леонід Пасічник, від Запорізької області – голова Євген Балицький, від Херсонської області – Володимир Сальдо.Путін заявив, що СРСР не повернути, але Росії "це вже й не потрібно".Російський диктатор звернувся до Києва та країн Заходу: "Люди, які живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди".

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