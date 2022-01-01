Унаслідок поранень, отриманих у бою на Донбасі, помер волинянин Сергій Міщук

Сергій Міщук з Ківерців.



Про це



Героїчна смерть застала загиблого поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області.



Сергій народився 20 липня 1987 року. Проживав у Ківерцях. На військову службу був призваний 21 червня 2022 року.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя. Вічна шана і слава захиснику!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок поранень, несумісних з життям, помер захисник Батьківщиниз Ківерців.Про це повідомили в Ківерцівській міськраді.Героїчна смерть застала загиблого поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області.Сергій народився 20 липня 1987 року. Проживав у Ківерцях. На військову службу був призваний 21 червня 2022 року.

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