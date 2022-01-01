Унаслідок поранень, отриманих у бою на Донбасі, помер волинянин Сергій Міщук

Унаслідок поранень, отриманих у бою на Донбасі, помер волинянин Сергій Міщук
Унаслідок поранень, несумісних з життям, помер захисник Батьківщини Сергій Міщук з Ківерців.

Про це повідомили в Ківерцівській міськраді.

Героїчна смерть застала загиблого поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області.

Сергій народився 20 липня 1987 року. Проживав у Ківерцях. На військову службу був призваний 21 червня 2022 року.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя. Вічна шана і слава захиснику!

Унаслідок поранень, отриманих у бою на Донбасі, помер волинянин Сергій Міщук

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Теги: Сергій Міщук, загиблий, Ківерці, військовий
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