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Понад 4 тисячі українців залишаються зниклими безвісти, – Котенко

Понад 4 тисячі українців залишаються зниклими безвісти, – Котенко
Понад чотири тисячі українців залишаються зниклими безвісти.

Про це на брифінгу повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає кореспондент LB.ua.

«У нас створені пошукові групи у 7 областях, де проходять військові дії… Для роботи з рідними зниклих у регіонах у нас працюють 23 координатори. Немає поки що координаторів лише у Херсонській та Луганській областях, що буде доречно зробити дуже скоро після звільнення наших територій. Наразі заведено 13835 справ з пошуку безвісти зниклих осіб. Розшукано та повернуто 539 тіла з непідконтрольних територій. Повернуто для поховання 2026 тіл загиблих з територій зон бойових зіткнень… Розшукано 163 особи, які були в полоні та наразі звільнені», — заявив він.

За його словами, також самостійно знайшлися 1308 цивільних осіб, яких примусово депортували до РФ чи вони перебували на окупованих територіях. Також знайшли 965 військових, які перебували деякий час без зв’язку на окупованих територіях.


«На цей час 4390 громадян залишаються зниклими безвісти та знаходяться у розшуку. 2200 осіб розшукуються та є фото, відео та інші докази про їх перебування в полоні… Це 100% підтвердження, що ці люди знаходяться в полоні. Таке підтвердження ми маємо від Міжнародного комітету Червоного Хреста, якому це підтверджує Росія », — підкреслив він.

Він наголосив, що із зазначених цифр — 10-12% — це цивільні особи.

«Більше зниклих безвісти саме серед військових».

Нагадаємо, вчора Україна повернула з ворожого полону чотирьох морських піхотинців і двох цивільних.

Ще майже 800 азовців перебуває у російському полоні, серед них - понад 40 жінок, є і вагітні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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