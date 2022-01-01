У громаді на Волині з`явилося «соціальне таксі». ФОТО





Про це Ігор Чайка.



"Започаткували нову соціальну послугу для маломобільного населення Ковеля і сіл наших старостинських округів. На сесії міської ради депутати прийняли Положення про послугу «соціального таксі». Це безкоштовне перевезення в межах громади маломобільних людей до установ та закладів соціальної інфраструктури: лікарень, банків, закладів культури; до міської ради, ЦНАПу тощо. Автомобіль, який перевозитиме людей, ми передаємо на Ковельський територіальний центр надання соціальних послуг. Його, як гуманітарну допомогу, передали ковельчани, які зараз проживають в Іспанії", - йдеться в повідомленні.



Мікроавтобус повністю пристосований для перевезень маломобільних людей. Всередині — 7 місць — чотири сидячих, і простір для трьох візків. Є спеціальний підйомник, міцні ремені, які фіксують крісло, є і кондиціонер для комфортних поїздок.



"Аналогів такому транспорту у нашій громаді немає, але потреба — була. Тож тепер для маломобільних людей пересування містом стане комфортнішим. Доступність громади — один із пріоритетів моєї передвиборчої програми. І Ковель у цьому напрямку робить впевнені кроки.", - зазначає Ігор Чайка.



Як скористатися послугою «соціального таксі»?



Зателефонувати у терцентр і подати заявку про бажання отримувати послугу. Тоді фахівець із соціальної роботи завітає до людини, аби взяти необхідний пакет документів і внести особисті відомості про отримувача послуги:



— копія паспорта чи пенсійного посвідчення;

— ідентифікаційного коду,

— довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності,

— виписка лікарсько-консультативної комісії про те, що людина має проблеми опорно-рухового апарату;

— довідка про розмір пенсії за місяць.



Надалі, щоб скористатися «соціальним таксі», заявнику, чиї особисті відомості вже внесені до інформаційної бази, достатньо зателефонувати у терцентр і лишити заявку не пізніше, ніж за один день до виїзду.



За таким алгоритмом відбуватиметься кожна наступна поїздка.



Скільки разів на місяць можна скористатися послугою «соціального таксі»?



Автомобіль можна викликати чотири рази на місяць. За винятком тих ситуацій, коли замовлення понад норму — через необхідність відвідати медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Соціальне таксі» — тепер є і у Ковельській громаді.Про це повідомив Ковельський міський голова"Започаткували нову соціальну послугу для маломобільного населення Ковеля і сіл наших старостинських округів. На сесії міської ради депутати прийняли Положення про послугу «соціального таксі». Це безкоштовне перевезення в межах громади маломобільних людей до установ та закладів соціальної інфраструктури: лікарень, банків, закладів культури; до міської ради, ЦНАПу тощо. Автомобіль, який перевозитиме людей, ми передаємо на Ковельський територіальний центр надання соціальних послуг. Його, як гуманітарну допомогу, передали ковельчани, які зараз проживають в Іспанії", - йдеться в повідомленні.Мікроавтобус повністю пристосований для перевезень маломобільних людей. Всередині — 7 місць — чотири сидячих, і простір для трьох візків. Є спеціальний підйомник, міцні ремені, які фіксують крісло, є і кондиціонер для комфортних поїздок."Аналогів такому транспорту у нашій громаді немає, але потреба — була. Тож тепер для маломобільних людей пересування містом стане комфортнішим. Доступність громади — один із пріоритетів моєї передвиборчої програми. І Ковель у цьому напрямку робить впевнені кроки.", - зазначає Ігор Чайка.Зателефонувати у терцентр і подати заявку про бажання отримувати послугу. Тоді фахівець із соціальної роботи завітає до людини, аби взяти необхідний пакет документів і внести особисті відомості про отримувача послуги:— копія паспорта чи пенсійного посвідчення;— ідентифікаційного коду,— довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності,— виписка лікарсько-консультативної комісії про те, що людина має проблеми опорно-рухового апарату;— довідка про розмір пенсії за місяць.Надалі, щоб скористатися «соціальним таксі», заявнику, чиї особисті відомості вже внесені до інформаційної бази, достатньо зателефонувати у терцентр і лишити заявку не пізніше, ніж за один день до виїзду.За таким алгоритмом відбуватиметься кожна наступна поїздка.Автомобіль можна викликати чотири рази на місяць. За винятком тих ситуацій, коли замовлення понад норму — через необхідність відвідати медичний заклад.

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