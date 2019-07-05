Чоловіка, який вбив пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс», заарештували

Чоловіка, який вбив пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс», заарештували
31-річного чоловіка, який перебуваючи на лікуванні у реабілітаційному центрі «Ренесанс» задушив пацієнта, взяли під варту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів. Такий запобіжний захід йому сьогодні, 30 вересня, обрав Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, чоловік 1949 року народження помер у середу, 28 вересня. Згодом стало відомо, що його вбили.

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Теги: Ренесанс, арешт, підозрюваний
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