Чоловіка, який вбив пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс», заарештували
Сьогодні, 16:21
31-річного чоловіка, який перебуваючи на лікуванні у реабілітаційному центрі «Ренесанс» задушив пацієнта, взяли під варту.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів. Такий запобіжний захід йому сьогодні, 30 вересня, обрав Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, чоловік 1949 року народження помер у середу, 28 вересня. Згодом стало відомо, що його вбили.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів. Такий запобіжний захід йому сьогодні, 30 вересня, обрав Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, чоловік 1949 року народження помер у середу, 28 вересня. Згодом стало відомо, що його вбили.
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