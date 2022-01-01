У скандальному реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку помер пацієнт
Сьогодні, 18:03
У Луцьку в реабілітаційному центрі «Ренесанс», що розташований на вулиці Володимирській, помер пацієнт.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що чоловік 1949 року народження помер учора, 28 вересня. Наразі триває судово-медична експертиза для встановлення причин смерті.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у червні 2019 року відділення клініки «Ренесанс» обшукали правоохоронці, оскільки отримали заяви колишніх пацієнтів цих закладів про нелюдське ставлення.
Тоді з’ясували, що осіб дійсно утримують незаконно, адже «спеціалісти» не мали дозволів на проведення лікарської діяльності.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що чоловік 1949 року народження помер учора, 28 вересня. Наразі триває судово-медична експертиза для встановлення причин смерті.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у червні 2019 року відділення клініки «Ренесанс» обшукали правоохоронці, оскільки отримали заяви колишніх пацієнтів цих закладів про нелюдське ставлення.
Тоді з’ясували, що осіб дійсно утримують незаконно, адже «спеціалісти» не мали дозволів на проведення лікарської діяльності.
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