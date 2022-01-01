У скандальному реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку помер пацієнт





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що чоловік 1949 року народження помер учора, 28 вересня. Наразі триває судово-медична експертиза для встановлення причин смерті.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, у червні 2019 року



Тоді з’ясували, що



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