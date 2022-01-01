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Рішення про додаткову мобілізацію ухвалюватиме Генштаб, резерви готуються, – Резніков

Рішення про додаткову мобілізацію ухвалюватиме Генштаб, резерви готуються, – Резніков
Рішення щодо проведення в Україні додаткової мобілізації ухвалювати Генштаб ЗСУ. Наразі резерви формуються та проводиться їхня підготовка.

Про це повідомив в інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков, пише Громадське.

У контексті загрози нового наступу РФ з території Білорусі міністр зокрема розповів, що наразі проводяться визначені кроки пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою.

Він нагадав, що, наприклад, Велика Британія закінчує навчання 10 тисяч українських військових. Загалом планують підготувати 30 тисяч українських солдатів, навчити їх тактичної медицини та володіння зброєю.

«Вони ще будуть усі одягнені та із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Лише у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей, а не загнаних, як стадо баранів», — каже міністр.

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Теги: Росія, Україна, війна
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