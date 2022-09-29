Активна лінія фронту з агресором становить 850 км, – Громов





Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, пише



“Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 390 км, у тому числі активна лінія фронту з агресором становить 850 км”, – зазначив Громов.



Він додав, що цього тижня під час операцій Сил оборони відбулося 78 бойових зіткнень з ворогом. Триває черговий етап активних дій військових частин Сухопутних, Десантно-Штурмових військ за підтримки авіації Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших родів військ, а також підрозділами Нацгвардії, ДПСУ та інших складових сил оборони у Слобожанському операційному районі.



Громов поінформував, що українським військовим вдалося звільнити 1 000 кв. км української землі та встановити контроль над понад 50 населеними пунктами.

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