Над Миколаївщиною ЗСУ збили два російські винищувачі
Сьогодні, 19:03
29 вересня ЗСУ збили два російські СУ-25.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"29 вересня, близько 17.00 години в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що «супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"29 вересня, близько 17.00 години в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що «супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ.
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