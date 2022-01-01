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Над Миколаївщиною ЗСУ збили два російські винищувачі

Над Миколаївщиною ЗСУ збили два російські винищувачі
29 вересня ЗСУ збили два російські СУ-25.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"29 вересня, близько 17.00 години в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що «супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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