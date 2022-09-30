Погода на завтра, 30 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 30 вересня, на Волині впродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі очікують місцями невеликий, а вдень – помірний дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 16-21° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, сонце в цей день з'являтиметься з-за хмар рідко. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері вони розпочнуться знову, проте вже більш сильніші. Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 17°С.
Народний прогноз погоди: 30 вересня відзначається день пам'яті святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 16-21° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, сонце в цей день з'являтиметься з-за хмар рідко. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері вони розпочнуться знову, проте вже більш сильніші. Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 17°С.
Народний прогноз погоди: 30 вересня відзначається день пам'яті святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.
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