Тероборонівці Волині вчились протидіяти диверсантам. ФОТО
Сьогодні, 21:40
Щодня бійці тероборони Волині проводять батальйонно-тактичні навчання, на яких відпрацьовують різні сценарії.
Про це розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський.
Зараз бійці відпрацьовують дії з боротьби із диверсійним групам.
"На уявному аеродромі, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Було успішно виконано завдання, поставлене перед підрозділами і злагодження підрозділів", – розповів командир взводу із позивним "Ворон".
За легендою навчань – диверсанти, одягнені в однострій української армії, проникли в один із північних регіонів країни.
Як розповів командир роти вогневої підтримки з позивним "Тренер", щоб затримати диверсантів підрозділ розділився на дві групи. Одна із них відповідала за вогневу підтримку, інша – штурмова.
"По команді почався штурм, група вогневої підтримки зупинила вогонь. Не перебачили засідку противника на лівому фланзі. Після втрат переформувались і зробили зачистку", – каже командир.
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Про це розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський.
Зараз бійці відпрацьовують дії з боротьби із диверсійним групам.
"На уявному аеродромі, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Було успішно виконано завдання, поставлене перед підрозділами і злагодження підрозділів", – розповів командир взводу із позивним "Ворон".
За легендою навчань – диверсанти, одягнені в однострій української армії, проникли в один із північних регіонів країни.
Як розповів командир роти вогневої підтримки з позивним "Тренер", щоб затримати диверсантів підрозділ розділився на дві групи. Одна із них відповідала за вогневу підтримку, інша – штурмова.
"По команді почався штурм, група вогневої підтримки зупинила вогонь. Не перебачили засідку противника на лівому фланзі. Після втрат переформувались і зробили зачистку", – каже командир.
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