Тероборонівці Волині вчились протидіяти диверсантам. ФОТО





Про це розповів Сергій Хомінський.



Зараз бійці відпрацьовують дії з боротьби із диверсійним групам.



"На уявному аеродромі, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Було успішно виконано завдання, поставлене перед підрозділами і злагодження підрозділів", – розповів командир взводу із позивним "Ворон".



За легендою навчань – диверсанти, одягнені в однострій української армії, проникли в один із північних регіонів країни.



Як розповів командир роти вогневої підтримки з позивним "Тренер", щоб затримати диверсантів підрозділ розділився на дві групи. Одна із них відповідала за вогневу підтримку, інша – штурмова.



"По команді почався штурм, група вогневої підтримки зупинила вогонь. Не перебачили засідку противника на лівому фланзі. Після втрат переформувались і зробили зачистку", – каже командир.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня бійці тероборони Волині проводять батальйонно-тактичні навчання, на яких відпрацьовують різні сценарії.Про це розповів Суспільному пресофіцер бригадиЗараз бійці відпрацьовують дії з боротьби із диверсійним групам."На уявному аеродромі, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Було успішно виконано завдання, поставлене перед підрозділами і злагодження підрозділів", – розповів командир взводу із позивним "Ворон".За легендою навчань – диверсанти, одягнені в однострій української армії, проникли в один із північних регіонів країни.Як розповів командир роти вогневої підтримки з позивним "Тренер", щоб затримати диверсантів підрозділ розділився на дві групи. Одна із них відповідала за вогневу підтримку, інша – штурмова."По команді почався штурм, група вогневої підтримки зупинила вогонь. Не перебачили засідку противника на лівому фланзі. Після втрат переформувались і зробили зачистку", – каже командир.

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