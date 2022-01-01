Тероборонівці Волині вчились протидіяти диверсантам. ФОТО

Тероборонівці Волині вчились протидіяти диверсантам. ФОТО
Щодня бійці тероборони Волині проводять батальйонно-тактичні навчання, на яких відпрацьовують різні сценарії.

Про це розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський.

Зараз бійці відпрацьовують дії з боротьби із диверсійним групам.

"На уявному аеродромі, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Було успішно виконано завдання, поставлене перед підрозділами і злагодження підрозділів", – розповів командир взводу із позивним "Ворон".
Тероборонівці Волині вчились протидіяти диверсантам. ФОТО

За легендою навчань – диверсанти, одягнені в однострій української армії, проникли в один із північних регіонів країни.

Як розповів командир роти вогневої підтримки з позивним "Тренер", щоб затримати диверсантів підрозділ розділився на дві групи. Одна із них відповідала за вогневу підтримку, інша – штурмова.
Тероборонівці Волині вчились протидіяти диверсантам. ФОТО

"По команді почався штурм, група вогневої підтримки зупинила вогонь. Не перебачили засідку противника на лівому фланзі. Після втрат переформувались і зробили зачистку", – каже командир.


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Теги: тероборона, Волинь
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