У Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: є загиблі і поранені. ФОТО
Сьогодні, 22:50
Внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами стався вибух в районі зупинки громадського транспорту, 3 людей загинули і 12 дістали поранень.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - написав Сєневич.
Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.
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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - написав Сєневич.
Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.
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