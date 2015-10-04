У Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: є загиблі і поранені. ФОТО





Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.



"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - написав Сєневич.



Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами стався вибух в районі зупинки громадського транспорту, 3 людей загинули і 12 дістали поранень.Про це повідомив мер міста"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - написав Сєневич.Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.

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